Racer die zwaargewond geraakte op Francorchamps doet zijn verhaal: "Ongeval met heel veel pech"

Heel de autosportwereld was in rouw toen Anthoine Hubert overleed na een dodelijke crash in de F2-race in Spa-Francorchamps. Ook Juan Manuel Correa was betrokken bij de crash. Hij haalde het wel, maar liep tijdens het incident zware verwondingen op.

Door brokstukken van de wagen van Giuliano Alesi kon Correa Hubert niet meer ontwijken. Correa reageert bij Mundo Sport voor het eerst. "Toen ik door de Eau Rouge ging, reed ik door het puin van Alesi's auto. Met de grootste pech ging ik recht in de auto van Hubert. Ik heb ontmoetingen met de FIA gehad. Het is duidelijk dat het een ongeval was met heel veel pech." NOOIT BUITEN BEWUSTZIJN De aanrijding veroorzaakte in elk geval een enorme klap. Al zijn er geen gaten in het geheugen van Correa. "Het is vreemd dat ik het bewustzijn niet verloor tijdens de crash. Toen ik de artsen vertelde dat ik het bewustzijn niet verloren had, geloofden ze me niet!" De Ecuadoriaanse Amerikaan moet nu ook een manier vinden om weer verder te gaan. "Het heeft me een paar weken gekost om alles te accepteren. Natuurlijk ben ik verdrietig. Anthoine was een goede vriend. Nu heb ik het gevoel dat ik terug moet komen - niet alleen voor mezelf, maar ook voor hem."