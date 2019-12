Stoffel Vandoorne haalt meteen uit in eerste Formula E-manches: tweede plek is het gevolg

Voor de tweede keer dit weekend heeft Stoffel Vandoorne een podiumplaats behaald in de Formule E. Zowel vrijdag als zaterdag eindigde de Belg derde in de eerste ePrix van het seizoen.

Op de eerste ePrix van het nieuwe Formule E-seizoen eindigde Stoffel Vandoorne meteen derde. De renner van Mercedes pakte zo zijn eerste podiumplaats van het seizoen. Zaterdag deed hij dat gewoon even over. Al eindigde de West-Vlaming eerst vierde, maar door straftijd bij Max Günther kwam Vandoorne alsnog op de derde plaats terecht. Door die twee podiumplaatsen komt hij meteen tweede te staan in het algemeen klassement. Alexander Sims leidt.

Jérôme D'Ambrosio kende dan weer pech op de tweede dag in het Saoedische Ad Diriyah. Vrijdag werd de coureur van Mahindra knap negende. Zaterdag startte zijn wagen niet. Vandoorne (Mercedes) begon op plek twaalf en kon zich gaandeweg naar voren knokken met een tweede mooie derde plek als resultaat.

De volgende manche is pas in januari 2020. Dan wordt op 18 januari de ePric van Santiago (Chili) gereden.