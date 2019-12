"Het is echt heel erg straf dat ik op mijn 40ste nog steeds in de Formule 1 aan het racen ben"

Kimi Raikkonen is intussen 40 jaar, maar nog steeds een vast onderdeel van de Formule 1. De Fin rijdt op dit moment voor Alfa Romeo en was afgelopen weekend nog vierde in Brazilië na Max Verstappen, Pierre Gasly en Carlos Sainz.

Raikkonen reageerde bij Yahoo Sport op zijn lange carrière in de Formule 1: "In 2001 kreeg een contract voor drie jaar. Je deed je best en je zag wel wat er uiteindelijk gebeurde. Zelfs toen ik 27 of 28 was zou ik nooit hebben durven dromen dat ik nu nog in de Formule 1 zou racen."

De Fin besloot om enkele jaren de Formule 1 te verlaten, maar keerde toch nog terug: "Ik verliet de Formule 1 een tijdje, maar had ik dat niet gedaan dan was ik nu al gestopt. Ik was de politieke spelletjes en al de nonsens volledig beu. Nu geniet ik er wel weer met volle teugen van en ik zie wel wat de toekomst brengt."