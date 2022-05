4 tips bij een autoverzekering afsluiten

Een autoverzekering afsluiten is verplicht. Dit heeft alles te maken met de bescherming van de autorijder. Desondanks betekent dit niet dat je in het duister hoeft te tasten qua keuze.

Met een aantal handige tips doe je een beroep op relevante informatie om de optimale autoverzekering af te sluiten. Bij deze de 4 beste tips bij een autoverzekering afsluiten:

#1: Denk na over eigen risico

Voor de hoogte van je eigen risico moet je helemaal zelf opdraaien. Vandaar dat we dan ook vaak zien dat mensen liever voor een lager eigen risico kiezen. Zodoende krijg je maar minimaal te maken met onverwachte uitgaven. Op het moment dat je dan een ongeluk maakt of last hebt van autoschade, is het de verzekering die voor het grootste gedeelte van de schade opdraait. Er zijn zelfs autoverzekeringen waarbij je helemaal geen eigen risico hebt. Uiteraard hangt hier dan wel een iets hoger maandbedrag aan vast.

#2: Juiste kilometers per jaar doorgeven

Uiteindelijk willen we allemaal een goedkope autoverzekering. Het woord ‘goedkoop’ klinkt namelijk als muziek in de oren. Echter moet dit wel gepaard gaan met correcte informatie.

Zo is je autoverzekering soms afhankelijk van het aantal kilometers dat je per jaar rijdt. Op het moment dat je je verzekering dan wilt afsluiten, is het belangrijk een eerlijke inschatting te maken. Mocht je namelijk autoschade hebben en het blijkt dat je veel meer hebt gereden dan aangegeven, dan wil de verzekering nog weleens moeilijk gaan doen. Een klein verschil is geen probleem, maar laat dit niet te hoog oplopen.

#3: Optimale verzekeringsvorm kiezen

Wat een autoverzekering afsluiten betreft, zijn er verschillende vormen waar je voor kunt kiezen.

Daarbij is de WA-verzekering altijd verplicht. Dit vormt de basis van je autoverzekering. Op het moment dat je dan met jouw auto schade veroorzaakt aan een andere auto, dekt de verzekering de kosten.

Echter is het ook mogelijk om hierbij voor een uitgebreidere versie te kiezen. Een voorbeeld hiervan is de WA beperkte casco. Je kiest daarmee voor nog veel meer dekking, zoals bij diefstal, een aanrijding met dieren of een gebroken ruit. Ze komen misschien iets minder vaak voor. Maar op het moment dat het zover is, ben je blij met de extra dekking.

#4: Eventuele accessoires niet vergeten

Tot slot zijn er nog de accessoires. Dit is helaas een onderdeel waar veel mensen de fout in gaan.

Aan de ene kant heb je de accessoires die standaard op je (nieuwe) auto zitten. Deze zijn altijd meeverzekerd. Hier hoef je verder dus niet aan te denken.

Wat vooral van belang is, is dat je denkt aan het meeverzekeren van extra accessoires. Onderdelen die later op, aan of in de auto zijn geplaatst. Een voorbeeld hiervan is een trekhaak, een airco of nieuwe bekleding. Is dit in jouw situatie wellicht ook van toepassing?

Denk aan deze tips op het moment dat jij een autoverzekering gaat afsluiten. Zo weet je zeker dat je een keuze maakt waar je op de lange termijn achter staat.