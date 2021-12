Ferrari start zonder kopman aan het nieuwe seizoen in de Formule 1: "We zullen zien wie er op een zeker moment het beste voorstaat"

Voor Ferrari werd het een Formule 1-seizoen om snel te vergeten. De renstal eindigde op de derde plaats in het klassement voor de constructeurs en zowel Carlos Sainz als Charles Leclerc konden maar weinig potten breken.

Vorig seizoen was Leclerc nog de kopman bij Ferrari, maar door de betere resultaten van Sainz, zullen ze komend seizoen op gelijke voet aan het nieuwe jaar starten. "We zullen zonder echte nummer 1 of 2 starten", legde teambaas Mattia Binotto uit bij Autosport.com.

"We zullen zien wie er op een zeker moment het beste voorstaat. Een coureur kan ook altijd crashen of te maken krijgen met pech, dus het heeft ook niet altijd met talent te maken", aldus Binotto en staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.